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Sivas FB Canlı İzle| Sivasspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivas FB Canlı İzle| Sivasspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Sivas FB Canlı İzle| Sivasspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçı canlı olarak nasıl takip edebileceklerini araştırıyorlar. İşte bu müsabakaya dair detaylar...

Sivas FB Canlı İzle...21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

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Bu arada Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç." 

  

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