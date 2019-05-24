Sivas GS Canlı İzle Bein Sports| Sivasspor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivas GS Canlı İzle Bein Sports AZ TV İdman Tv Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? İki takım arasında Demir Grup Sivasspor´un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17´sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere tamamlandı. Lig maçlarında Galatasaray´ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivasspor hasreti sonlandırmak istiyor

Ligde 8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Hakan Keleş'li Demir Grup Sivasspor, rakibini yenip galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ise, şampiyonluk havasıyla rakibini yenmek istiyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç yarın saat 21.00'da başlayacak. Diğer yandan Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Paul Papp ve Delvin N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Galatasaray şampiyonluğu statta kutlayacak

Galatasaray, 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu cumartesi günü TT Stadı'nda saat 19.05'te gerçekleşecek galayla kutlayacak.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. Kutlamalar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Bitler yarın genel satışta

Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 Futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlar bugün saat 15.00'ten yarın saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirim ile satın alabilecek. Biletler yarın saat 15.00'ten sonra genel satışa çıkacak.

Sivasspor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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