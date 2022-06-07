Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek'te incelemelerde bulundu

ivas-Kayseri karayolu Yeniçubuk mevkisinde sel suları ve yolda meydana gelen heyelan sonucu yol araç ulaşımına tamamen kapandı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek yol açma çalışmalarını ve selden etkilenen yerleri yerinde denetledi. Çok sayıda iş makinesi kapanan yolun yeniden açılması için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Bardak

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