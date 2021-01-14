İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas-Kayseri karayolunda 8 araç mahsur kaldı

Sivas-Kayseri karayolunda 8 araç mahsur kaldı
Sivas-Kayseri karayolunda 8 araç mahsur kaldı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sivas-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 8 araç mahsur kaldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Kayseri karayolu Beştepeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol araç ulaşımına kapandı. 8 araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin mücadelesi ile kısmen ulaşımına açıldı. Aracıyla yolda mahsur kalan Hüseyin Solak isimli tır sürücüsü, “Beştepeler mevkiindeyiz, yollar buzlandığından dolayı mahsur kaldık burada. Ekipler çalışıyor sıkıntı yok” dedi. Gemerek ilçe çıkışında da trafik ekipleri sürücüleri uyararak zaman zaman sürücülerin geçişine izin verilmedi.

Erhan Aksoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.