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Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı
Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı - Tıkla İzle

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi Eğri Köprü'nün altından geçen Kızılırmak'tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Tarihi Eğri Köprü'nün altında balık tutmak için gelen bir vatandaş ise manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda hava sisliydi. Manzarada güzel. Emeklinin başka ne işi var? Eğlenmek için balığa geldim. Ben 40 senedir şoförlük yapıyorum. Sürücülerin sisli havada yavaş ve farları açık bir şekilde dikkatli gitmeleri lazım” dedi.

Volkan Kaplan
 

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