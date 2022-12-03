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Sivas sisli sabaha uyandı

Sivas sisli sabaha uyandı
Sivas sisli sabaha uyandı

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sivas güne yoğun sis altında uyandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı termometrelere de eksi 2 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın düşmesiyle meydana gelen sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü ilerledi. Şehir merkezinde bulunan tarihi yapılar ve apartmanlar ise sisin içerisinde kaybolurken ortaya güzel görüntüler çıktı. Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.

Volkan Kaplan - Onur Erden
 

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