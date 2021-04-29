İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan, parçalı olarak 15 kilometre uzunluktaki doğal set, görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sivas’ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor - Tıkla İzle

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Gelenli köyünde nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenlerin ilgisini çekiyor. Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan ‘Çin Seddi'ni andırıyor.

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa sahip kayalıklar yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşıyor. Aralıklarla devam eden ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Bölge halkı ise bu doğal setin turizme kazandırılmasını istiyor.

Onur Erden - Demet Karakuş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.