Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadı.

Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu görüldüğü için afet bölgesine alınmıştı. Ayrıca 24 Şubat tarihinde Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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