Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Ömer Ufuk Şimşek, 2011 yılında kick boksa başladı. Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Şimşek, yoğun bir tempo ile antrenman yaparak sayısız dereceler elde etti. Ömer Ufuk, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 60 kiloda üçüncülük elde etmenin sevincini yaşadı. Başarısının gururunu yaşayan Şimşek, milli takıma girmek için yoğun bir tempoda çalışmasını sürdürüyor.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim”

Ömer Ufuk Şimşek, Antalya'da yapılan müsabakaya çok iyi hazırladığını söyleyerek, azimle çalıştığını ifade etti. Şimşek, “Müsabakalara çok iyi hazırlandık. 3-4 ay çok iyi hazırlık dönemimiz oldu, kendi salonumuzda kamp yaptık. Müsabakaya 60 kiloda Full Contact'ta büyük erkeklerde katıldım. Zorlu rakiplerim vardı. Buna rağmen ülkemizi ve Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettim Antalya'da. 3. oldum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Temmuzda Gaziantep'te yapılacak. Buna hazırlanıyorum ve orada şampiyonluğu hedefliyorum. Hedefim milli takım. Bu düşünceyle çalışmalarıma en hızlı şekilde devam ediyorum” dedi.

“Hedefim milli takım”

Hedefinin milli takıma gitmek olduğunu belirten Şimşek, “Milli takım herkesin hedeflediği bir yerdir. Benim de hedefim milli takım olduğu için ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Gelecek nesillere iyi bir örnek olabilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerime spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sporun her türlüsünü tavsiye ederim. Bizim yaptığımız branş gerçekten zorlu bir branş. Gençlere disiplini ve özgüveni sağlıyor. Hedef koyduran bir spor. Spor yapmak gerçekten bütün kötülüklerden uzak tutuyor insanları” diye konuştu.

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol