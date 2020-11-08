Sivasspor 1-2 Galatasaray | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

14. dakikada Omar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Arda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

18. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

25. dakikada Babel'in pasıyla kale sahası içinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

35. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta, kaleci Samassa topu kornere çelmeyi başardı.

41. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

43. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Fajr geçti. Bu futbolcunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

46' İkinci yarı başladı

48' GOOOLL!!! Galatasaray, Arda Turan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Arda Turan, topu düzelterek ceza alanına giriyor ve yaptığı düzgün vuruşla kalesini terk eden Mamadou Samassa'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

57' Ceza sahası önünde hafif sol çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Mamadou Samassa, hızlı atağı kesmek için kalesini terk ederek Emre Kılınç'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

58' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Ryan Babel'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

61' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Caner Osmanpaşa, Ryan Babel'e arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

70' Yasin Öztekin'in pasıyla topla buluşan Claudemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

77' GOOOLL!!! Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın golü ile maçta farkı bire indiriyor.

79'Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Okan Koçuk son anda topu kornere çeliyor.

80' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Arouna Kone'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

87'Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk son anda Arouna Kone'den önce topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Kayode, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Claudemir, Yasin, Kubilay, Kerem, Rodrique, Ziya

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Babel

Yedekler: Fatih, Şener, Peter, Linnes, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Belhanda (dk. 18) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yatabare, Marcelo, Hakan, Farj (D.G. Sivasspor), Taylan (Galatasaray)