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Sivasspor 10 maç sonra kazandı

Sivasspor 10 maç sonra kazandı
Sivasspor 10 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor, bu sezon çıktığı 11. resmi müsabakadaki ilk galibiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj'a karşı aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Romanya ekibi CFR Cluj'u 1-0 yenen Sivasspor, resmi maçlardaki galibiyet hasretini sonlandırdı. Süper Lig'de son olarak geçen sezonun son haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 10 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.

3 puan hasretini Avrupa'da sonlandırdı

Süper Lig'deki 6 maçında, iç sahada Gaziantep FK ve Alanyaspor ile 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 ve İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1 ve Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden Sivasspor, 3 puan hasretini ligde sürdürürken, Avrupa'da ise buna son verdi.

Süper Kupa'da Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetmiş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

Dün de deplasmanda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, resmi maçlardaki galibiyet hasretini sonlandırdı.

Oğuzhan Sarzep
 

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