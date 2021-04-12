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Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor

Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor
Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in 34. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği İH. Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 11. galibiyetini Konyaspor karşısında sahasında 3-1'lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 47'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlikle 23 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 44 gol atarken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Oğuzhan Sarzep

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