Sivasspor 2014'ten beri ilk kez yenildi

Geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı 14 lig başlangıç maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, Alanya temsilcisine yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Yeni sezona iç saha yenilgisiyle başlayan Yiğidolar 2014-2015 sezonundan bu yana da ilk kez, iç saha lig başlangıç maçındaki karşılaşmayı kaybetti.

Kırmızı-beyazlar iç sahada, 2015-2016 sezonuna 2-2 Galatasaray beraberliğiyle, 2016-2017 sezonuna 6-0'lık Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle, 2017-2018 sezonuna 2-0'lık Yeni Malatya galibiyetiyle, 2018-2019 sezonuna ise 1-0 Alanya galibiyeti ve 2019-2020 sezonuna da 3-0 Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı.

Oğuzhan Sarzep

