İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor 2014'ten beri ilk kez yenildi

Sivasspor 2014'ten beri ilk kez yenildi
Sivasspor 2014'ten beri ilk kez yenildi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında DG Sivasspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar, 2014-2015 sezonundan bu yana iç sahadaki lig başlangıç maçlarında kaybetmiyordu.

Geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı 14 lig başlangıç maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, Alanya temsilcisine yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Yeni sezona iç saha yenilgisiyle başlayan Yiğidolar 2014-2015 sezonundan bu yana da ilk kez, iç saha lig başlangıç maçındaki karşılaşmayı kaybetti.

Kırmızı-beyazlar iç sahada, 2015-2016 sezonuna 2-2 Galatasaray beraberliğiyle, 2016-2017 sezonuna 6-0'lık Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle, 2017-2018 sezonuna 2-0'lık Yeni Malatya galibiyetiyle, 2018-2019 sezonuna ise 1-0 Alanya galibiyeti ve 2019-2020 sezonuna da 3-0 Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı.

Oğuzhan Sarzep
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.