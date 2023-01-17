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Sivasspor 3 golle turladı!

Sivasspor 3 golle turladı!
Sivasspor 3 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Uğur'un ortasında savunmadan seken topu N'Jie ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon, Uğur'un topu oyun alanının dışından çevirdiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

19. dakikada Musa'nın sol kanattan içeri çevirdiği topu önünde bulan N'Jie'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu önüne alan Musa'nın şutunda ise top yine savunmaya çarparak kornere çıktı.

38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis'in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

74. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortasından Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-

76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

84. dakikada Ulvestad'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N'Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Musa Erdoğan, Salih Mazlum, Uğur Sarı

DG Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Charisis (Ulvested dk. 78), Cofie (Keita dk. 85 ?), Hakan (Robin Yalçın dk. 78), N'jie (Goutas dk. 85 ?), Gradel, Musa (Ziya dk. 72)
Yedekler: Ali, Erdoğan Yeşilyurt, Mehmet, Eren
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karacabey Belediyesi: Hüseyin, Yusuf, Muhammet, Ulaş, Serkan, Mustafa (Berke dk. 76), Erdem (Hakan dk. 46), Devrim (Ömer dk. 46), Abdullah, Vedat (Bekir dk. 68), Ata (Uğur dk. 68x )
Yedekler: Miraçcan, Veysel, İlke
Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Hakan (dk. 39 ve 74), N'Jie (dk. 84) (DG Sivasspor)

Turan Bulut

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