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Sivasspor 3 hafta sonra galibiyeti hatırladı

Sivasspor 3 hafta sonra galibiyeti hatırladı
Sivasspor 3 hafta sonra galibiyeti hatırladı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Yiğidolar, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sivasspor, 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziantep deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 3 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 18'e yükseltmiş oldu.
Son galibiyetini bu sezonun 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek alan Yiğidolar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada 3 puan yüzü göremedi. Yiğidolar ligin 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilirken, 17. haftada ise Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi 18. haftayı BAY geçerken, 19. haftada ise deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup olmuştu. Kırmızı-beyazlı takım, 20. haftada ise Gaziantep'i 2-1 yenerek 3 puan hasretine son verdi.

Oğuzhan Sarzep

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