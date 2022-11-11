Sivasspor 3 puan istiyor

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 10 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 3 haftalık galibiyet hasretine Ümraniye karşısında son vermek istiyor.

Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Leke James ve Murat Paluli ise bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Ligde ilk randevu

Sivasspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2016-2017 sezonu TFF 1. Liginde 2 kez karşılaşmıştı. 1 maç Ümraniyespor'un galibiyeti ile sonuçlanırken, 1 karşılaşmada beraberlikle sona ermişti.

Oğuzhan Sarzep



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