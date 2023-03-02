Sivasspor, 3 puan parolasıyla Karagümrük maçına hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep



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