Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Fajr'ın ceza sahasına ortasında Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Hakan kafa vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

16. dakikada Ahmet'in sağ kanattan kullandığı taç atışında kaleci Lis kalesini terk ederek topu yumrukladı. Dönen topla buluşan Goutas, kalenin boş olduğunu görüp, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gradel ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan ortasında Topa yükseler Sefa'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Pinares'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez'in yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1

72. dakikada Caner'in penaltı noktasından ortalığı topu Gradel kafası ile Kayode'nin önüne indirdi. Kayode'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

78. dakikada ceza sahası içerisinde Goutas'ın pasında Kayode topu ağlarla buluşturdu. İkinci kez ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. Ancak itirazlar üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından Sivasspor eşitliği yakaladı. 1-1

90+2. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın uzun pasında rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Yatabare'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ziya (Uğur dk. 34), Ahmet, Caner, Hakan, Sefa (Moussa dk.59), Ulvestad (Yatabare dk. 76), Fajr (Kerem dk. 59), Gradel, Kayode

Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Felix, Camara, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi (Kazımcan dk. 71), Thaciano, Kappel Eren dk. 85 ?), Poko, Pinares (Rayan dk. 71), Rodriguez (Ceyhun dk. 89 ?), Paixao (Zeki dk. 71)

Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Kayode (dk. 78), Yatabare (dk. 90+2) (Sivasspor), Rodriguez (dk. 54) (Altay)

Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor), Ceyhun, Poko (Altay)

Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Samet Dülek



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