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Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor

Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor
Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor

DG Sivasspor, Medipol Başakşehir’e konuk olacağı maçta 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, galibiyet hasretine Başakşehir karşısında son vermek istiyor.

Oğuzhan Sarzep
 

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