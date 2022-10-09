Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, galibiyet hasretine Başakşehir karşısında son vermek istiyor.

Oğuzhan Sarzep



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