Sivasspor: 4 - MKE Ankaragücü: 0

3. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasına ceza alanı içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
22. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
38. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Robinho'nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan Douglas'ın yerden ortasında savunmadan seken topa ön direkte dokunan Robinho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
42. dakikada ceza sahasına giren Muhammet Demir, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
43. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Robinho, topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topu kafayla indiren Emre'nin pasında topla buluşan Muhammet Demir, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
59. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışında yerden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.
64. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Emre kalecinin önde olduğunu görünce ceza sahası önünde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
68. dakikada sol kanattan Robinho'nun kullandığı kornerde ceza alanın içerisinde David Braz'ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
75. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen David Braz'ın kafa vuruşundan top kaleci Altay'da kaldı.
77. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Altay'dan dönen topu Robinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, (Ziya dk. 81 ?) Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka(Torje dk. 67), Emre, Robinho Muhammet Demir (Kone dk. 74)
Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
MKE Ankaragücü: Altay, Erdem (Cerci dk.56), Yalçın (Alihan dk. 6), Kone, Mehmet Sak, Sedat, Faty, Pustila, Bifouma, İlhan, El Kabir
Yedekler: Korcan, Mahmut, Kubilay, Kehinde, Erdem, Heurtaux, Mokhtar, Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Robinho (dk. 43 pen. ve dk.77) Muhammet Demir (dk. 45), Emre (dk.64) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Uğur (Demir Grup Sivasspor) Mehmet Sak, El Kabir, Bifouma, Sedat (MKE Ankaragücü)
Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz