Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı.

Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi daha sonra Altay ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar dün de sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 13. haftasında ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak.

Oğuzhan Sarzep

