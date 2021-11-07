İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı.

Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi daha sonra Altay ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar dün de sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 13. haftasında ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak.

Oğuzhan Sarzep
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.