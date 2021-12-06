İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü
Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

Spor Toto Süper Lig’de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor’u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya’da ilk kez kazandı.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Kerem Atakan Kesgin'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, Alanya'da ilk defa galibiyetle tanışmış oldu.
İki takım arasında ligde geride kalan 8 maçta Sivasspor, 2 kez sahasında rakibini yenerken, Alanya temsilcisi de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.

Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya'da oynanan maçlar ise şu şekilde:

2017-2018 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

2018-2019 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 2-0

2019-2020 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

2020-2021 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 3-1

2021-2022 sezonu
Alanyaspor - Sivasspor: 0-1

Oğuzhan Sarzep
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.