Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

Sivasspor, ligin 12. Haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL
Oğuzhan Sarzep
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