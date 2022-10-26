İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta
Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, ligin 12. Haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL

Oğuzhan Sarzep

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.