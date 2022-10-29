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Sivasspor, Antalyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Antalyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 12. hafta maçında Antalyaspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan
 

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