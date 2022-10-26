Sivasspor - Antalyaspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 31 Ekim Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda saat 20.00'da başlayacak olan Sivasspor - Antalyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Oğuzhan Sarzep



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