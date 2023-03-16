Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Maçtan dakikalar

5. dakikada Dodo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazında Arthur'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

9. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Terracciano topu kornere çeldi.

35. dakikada Cofie'nin pasında topla buluşan Erdoğan ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Gonzalez'in şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Arthur filelere yolladı. 1-1

62. dakikada Mandragora'nın köşe atışında penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada Ikone'nin yakın noktadan sert şutunda Ali Şaşal topu güçlükle çeldi.

74. dakikada Erdoğan'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşu auta çıktı.

78. dakikada Mandragora'nın ortasında Goutas kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-3

81. dakikada Hakan yerdeyken Mandragora'ya yaptığı müdahale dolayısıyla kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

89. dakikada Castrovilli ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-4

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanavic

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat (Yatabare dk. 75) Uğur, Hakan, Cofie (N'jie dk. 66), Charisis (Ulvestad dk. 15), Saiz (Emre dk. 75), Caicedo (James dk. 66), Erdoğan

Yedekler: Kuçkar, Muammer, , Musa, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Martinez (Igor dk. 66), Dodo, Ranieri, Bonaventura (Castrovilli dk. 84), Amrabat (Bianco dk. 84 ?), Mandragora, İkone, Gonzalez (Saponara dk. 84 ?), Arthur (Kouame dk. 84 ?)

Yedekler: Cefofolini, Sirigu, Jovic, Venuti, Duncan, Barak,

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Goller: Erdoğan (dk. 35) (Sivasspor), Arthur (dk. 44) Milenkovic (dk. 62), Goutas (dk. 78), Castrovilli (dk. 89) (Fiorentina)

Kırmızı kart: Hakan (dk. 81) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad,Erdoğan (Sivasspor), Martinez, Milenkovic (Fiorentina)

Onur Erden - Volkan Kaplan

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