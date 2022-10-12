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Sivasspor Ballkani maçına hazır

Sivasspor Ballkani maçına hazır
Sivasspor Ballkani maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Ballkani maçına hazır - Tıkla İzle

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol
 

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