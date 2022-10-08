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Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 9. hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olarak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-beyazlı takım yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Sivasspor 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden
 

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