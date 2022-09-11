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Sivasspor beraberliğe razı oldu! Hasret devam etti

Sivasspor beraberliğe razı oldu! Hasret devam etti
Sivasspor beraberliğe razı oldu! Hasret devam etti

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.

40. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Dia Saba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı..

57. dakikada Yalçın'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

59. dakikada Ethemi'nin pasında ceza sahası içerisinde İbrahim'in vuruşunda kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

63. dakikada Okan'ın pasında topu kazanan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

80. dakikada Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya (Robin Yalçın dk. 46), Charisis (Hakan dk. 76), Ulvestad, Dia Saba, N'jie (Musa dk. 62), Gradel (Angielski dk. 83 ?), Yatabare
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Camara, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan (Kağan dk. 89 ?), Melih, Muammer (Mehremic dk. 90 ?), Ali, Topalli (Emir dk. 82 ?), Ethemi (Ebert dk. 81 ?), İbrahim (Guri dk. 68)
Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Inainfe
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ulvestad (dk. 80) (DG Sivasspor), Ethemi (dk. 63) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Ulvestad, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor)

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan
 

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