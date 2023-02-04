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Sivasspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Sivasspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Sivasspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SİVASSPOR 1 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük

D.G. Sivassapor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo (Angelski dk. 36), Gradel
Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, Cenk, N'Koudou, Abaubakar
Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie (D.G. Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş)

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