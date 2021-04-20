Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

SİVASSPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ

CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

45' Hakem düdüğü ile ilk yarı sona erdi.

42' Max Gradel'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mustapha Yatabare için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

37'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Osmanpaşa kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34' Sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un pasına hareketlenen Mustapha Yatabare için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

30'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

19' Welinton'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

15' Maçta tempo oldukça düşük. Müsabaka orta saha mücadelesiyle geçiliyor.

5'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda kontrollü oyunu tercih ediyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Sivasspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar