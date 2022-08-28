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Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Sivasspor yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Oğuzhan Sarzep
 

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