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Sivasspor - Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak

Sivasspor - Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak
Sivasspor - Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Adana bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Oğuzhan Sarzep

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