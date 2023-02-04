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Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Mete Kalkavan
Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak 3 müsabakanın VAR hakemleri açıklandı. Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'na, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunacak.

Ankaragücü - Fatih Karagümrük karşılaşmasının VAR'ı Erkan Engin

Karagümrük deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Antalyaspor - Gaziantep FK mücadelesinde VAR Alper Çetin

Antalyaspor ile Gaziantep FK müsabakasının hakemi Burak Pakkan olacak. Kamil Çetin ve Mert Bulut, Pakkan'ın yardımcılıklarını yapacakken, dördüncü hakemliği ise Mehmet Türkmen üstlenecek. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Alper Ulusoy ile Mehmet Emin Tuğral olacak.

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