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Sivasspor, CFR Cluj'u ağırlayacak

Sivasspor, CFR Cluj'u ağırlayacak
Sivasspor, CFR Cluj'u ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 27. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, yarın CFR Cluj'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.

Yiğidolar'ın Avrupa arenasındaki 27. maçı

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.

Oğuzhan Sarzep
 

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