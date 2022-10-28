Sivasspor, Cluj karşısında şov yaptı! Gruptan çıkmayı garantiledi

Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.
15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.
22. dakikada Sabia'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Roger'in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.
56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.
65. dakikada N'jie'nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
73. dakikada Sabia'nın şutunda top kaleciden döndü Yatabare dönen topu filelere gönderdi. 3-0
80. dakikada Sabia'nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur (Gradel dk. 46), Hakan, Keita (Ulvestad dk. 80 ?), N'jie, Sabia (Robin Yalçın dk. 90 ?), Erdoğan (Ziya dk. 90 ?), Yatabare (Angielski dk. 80 ?)
Yedekler: Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Charisis, Musa, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
CFR Cluj: Scuffet, Yuri (Bordeianu dk. 85 ?), Kolinger (Burca dk. 46), Manea, Camora, Boateng (Hoban dk. 78 ?), Muhar, Cvek (Braun dk. 70), Deac (Petrila dk. 70), Roger, Janga
Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Billong, Malele, Mistrati, Buş
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Goller: Yatabare (dk. 22 ve 73), Gradel (dk. 65) (Sivasspor)
Sarı kart: Erdoğan, Angielski (Sivasspor), Kolinger (CFR Cluj)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.