Sivasspor-Dinamo Batumi maçının bilet satışı 10 Ağustos'ta başlayacak

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 galip geldiği Dinamo Batumi maçının rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri 10 Ağustos Salı günü saat 11.00'de satışı çıkacak. Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı duyurulurken, karşılaşma için kağıt bilet satışı da yapılacak.
Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
Kale Arkası Tribün 25 TL
Maraton Tribün 50 TL
VIP Tribün 70 TL ve kadın tribünü 40 TL
Oğuzhan Sarzep