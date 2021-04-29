Sivasspor doludizgin

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Fajr'in pasıyla topla buluşan Gradel, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girmeyi başardı. Kaleye vuruşunda top üsten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafası ile kaleye göndermek istedi top üstten auta çıktı.

16. dakikada Fofana'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay, şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

32. dakikada Erdoğan ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

35. dakikada Gradel'in ortasında topla buluşan Kayode kaleyi hedef aldı. Hadebe ‘nin dokunduğu topu Ertaç kontrol etmeyi başardı.

38. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda Ertaç topu çıkartmayı başardı.

41. Fofana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh, sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ali golü önledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



46. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

64. dakikada Hadebe'nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top dışarı çıktı.

88. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

DG Sivasspor: Ali, Camara, Caner, Ahmet (Boyd dk. 61), Uğur, Claudemir (Felix dk. 79), Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel (Robin dk. 90 ?), Kayode (Kone dk. 79)

Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Chebake, Hafes, Zeki (Mallan dk. 90 ?), Ahmed (Topalli dk. 90 ?), Umut (Mustafa dk. 61), Fofana, Tetteh, Kubilay (Olcay dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor)

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit - Oğuzhan Sarzep