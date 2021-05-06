Sivasspor düşme hattından çıktı, Avrupa potasına girdi

Sivasspor, Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Son 16 lig maçında kaybetmeyen Sivasspor, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5. sıraya kadar yükseldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivas temsilcisi, ayrıca korona virüs vakaları nedeniyle eksik kadrolarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

14. SIRADAN 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Sivasspor, bu sonucun ardından 14. sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 24 puanla düşme hattında daha yakın konumdayken, 16 hafta sonunda Avrupa kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.

SİVASSPOR, İKİNCİ YARI PATLAMA YAPTI

Sivasspor, ligin ikinci yarısında adeta patlama yaptı. İkinci devrede oynadığı 17 maçta sadece Alanyaspor'a kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 34 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı.

Oğuzhan Sarzep