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Sivasspor evinde ilk kez kazandı

Sivasspor evinde ilk kez kazandı
Sivasspor evinde ilk kez kazandı

Süper Lig’de DG Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederken evindeki ilk galibiyetini aldı ve galibiyet serisini de iki maça çıkardı.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Fatih Karagümrük dün karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon sahasında ilk kez kazanan Sivasspor, puanını 9'a yükseltirken, galibiyet serisini de iki maça çıkarttı. Yiğidolar en son geçen sezonun son haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.

Sivasspor'un bu sezon iç sahada oynadığı maçlar şöyle;

Sivasspor-Konyaspor: 0-1
Sivasspor-Göztepe: 2-2
Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Sivasspor-Fatih Karagümrük: 4-0

Oğuzhan Sarzep
 

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