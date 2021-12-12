Sivasspor evinde yenilmiyor

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Sivasspor, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yiğidolar, Süper Lig'de bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta; 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Sahasında sadece Konyaspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Sivasspor-Konyaspor: 0-1

Sivasspor-Göztepe: 2-2

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 4-0

Sivasspor-Antalyaspor: 2-2

Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Sivasspor-Giresunspor: 0-0

Sivasspor-Hatayspor: 4-0

Oğuzhan Sarzep