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Sivasspor evinde yenilmiyor

Sivasspor evinde yenilmiyor
Sivasspor evinde yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig’de yarın Galatasaray’u konuk edecek olan Sivasspor, iç sahada başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçta yenilmedi.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Sivasspor, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yiğidolar, Süper Lig'de bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta; 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Sahasında sadece Konyaspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Sivasspor-Konyaspor: 0-1
Sivasspor-Göztepe: 2-2
Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Sivasspor-Karagümrük: 4-0
Sivasspor-Antalyaspor: 2-2
Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
Sivasspor-Giresunspor: 0-0
Sivasspor-Hatayspor: 4-0

Oğuzhan Sarzep

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