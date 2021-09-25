Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Maçtan dakikalar
1. dakikada hatalı geri pasta topa hakim olan Henrique, topu ceza sahası içerisindeki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 1-0
2. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Gradel'in şutunda kaleci Viviano son anda topu çeldi.
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zukanovic'in şutunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
25. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde ceza alanındaki Gradel'in volesinde top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada kullanılan köşe atışında Ahmed Musa'nın vuruşunda kaleci Muammer iyi yer tutarak golü önledi.
49. dakikada Henrique'nin ortasında ceza sahası içerisinde Gradel topla buluştu. Gradel'in sert bir şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çıkarttı.
49. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Goutas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
55. dakikada Uğur'un ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Topu yine alan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
65. dakikada Henrique rakipten kazandığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Viviano topu çıkarttı.
70. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
74. dakikada Ahmed Musa'nın şutunda direğe çarpan top dışarıya çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
D.G. Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Felix (Azubike dk. 75), Hakan, Fajr (Sefa dk. 80 ?), Gradel (Erdoğan dk. 8), Kayode (Yatabare dk. 62), Henrique
Yedekler: Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Kerem, Koray, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Balkovec dk. 41 ?), Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan (Efe dk. 46), Ahmed Musa, Jimmy , Erhun (Münir dk. 57), Kerim Frei, Pesic
Yedekler: Yavuz, Emre, Samed, Arveladze, Serhat, Ömer, Karamoh
Teknik Direktör: Atılay Caner
Goller: Kayode (dk. 1), Goutas (dk. 49), Felix (dk. 55), Gradel (dk. 70) (D.G. Sivasspor)
Sarı kart: Kerim (Fatih Karagümrük)
Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol - Demet Karakuş