Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

SİVASSPOR 0-1 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1' Sivas'ta ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
5' Sivasspor'da sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Erdoğan, Samet'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.
22 GOL | Sivasspor 0-1 Fenerbahçe, Rossi
İLK 11'LER:
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro
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