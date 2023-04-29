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Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım
Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor.

SİVASSPOR 0-1 FENERBAHÇE 

Maçtan Dakikalar

 

 

1' Sivas'ta ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

5' Sivasspor'da sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Erdoğan, Samet'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

22 GOL | Sivasspor 0-1 Fenerbahçe,  Rossi

 

 

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro

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