Sivasspor-Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç Başladı

4' Fenerbahçe çok etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Luan Peres'in yerden ortasında Joao Pedro kale ağzında topa dokunamadı

8' Fenerbahçe hızlı hücumda kaleci Muammer'i geçemedi. Emre Mor'un derin pası ile savunma arkasına sarkan Ferdi, ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muammer gole izin vermedi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12' Sol kanatta rakibinden çok iyi sıyrılan Mert Hakan, son çizgide sol ayağıyla ortasını yaptı. Uzak direkte Ferdi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muammer'den yine çok kritik bir kurtarış geldi.

26' Orta alanda topla buluşan İrfan Can, savunma arkasına sarkan Mert Hakan'ı görmek istedi ancak savunma araya girdi.

30' Ceza alanında topla buluşan Emre Mor rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Pozisyonun devamında İrfan Can'ın vuruşu taca gitti

40' Sivasspor etkili geldi. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan içeri doldurduğu ortaya uzak direkte yükselen Caicedo, kafa vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.

SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, Emre Mor, Joao Pedro

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