Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

