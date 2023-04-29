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Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Burak Şeker ile Erdem Bayık eşlik edecek.

Oğuzhan Sarzep

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