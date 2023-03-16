Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya taraftar girdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında DG Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina'yı konuk etti. Maçın son dakikalarına doğru Sivasspor'un iki taraftarı sahaya girdi. Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakaladı. Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken, maç kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.



Oğuzhan Sarzep

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