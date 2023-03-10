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Sivasspor, Fiorentina'ya tek golle kaybetti

Sivasspor, Fiorentina'ya tek golle kaybetti
Sivasspor, Fiorentina'ya tek golle kaybetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında DG Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaştı. Mücadele Fiorentina’nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Jovic, savunma arkasına sarkarak ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal net fırsatta gole izin vermedi.

14. dakikada Nico Gonzalez, sol kanatta ceza sahasına girmeden ortasını yaptı, yakın direkte Castrovili'nin dokunuşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

16. dakikada savunma arkasına sarkan Jovic'in dokunduğu top kaleci Ali Şaşal'ı geçti, Murat geri koşarak kafayla tehlikeyi önledi.

29. dakikada Nico Gonzalez, Ikone'nin kafa ile indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan vurdu, top direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Sivasspor'da savunmadan atılan uzun pası ceza sahasında kontrol eden Caicedo, sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Terracciano gole izin vermedi.

38. dakikada Fiorentina'nın hızlı hücumunda Ikone savunma arkasına hareketlendi, Goutas kritik hamle ile topu kapmayı başardı.

50. dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Erdoğan kullandı, Appindangoye'nin dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanatta ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşu ev sahibi takımdan Bonaventura kullandı. Igor'un kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

64. dakika Sivasspor'da sağ kanatta kazanılan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı ve Gradel ortaladı. Cofie'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu elinden kaçırdı ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa Barak altı pasın önünden vurdu, Goutas'a çarpan top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

85. dakikada Sivasspor'da Charisis kafa ile indirilen topa penaltı noktasının hemen solundan vurdu, top savunmaya çarparak kornere gitti.

87. dakikada Fiorentina'da Mandragora, ceza sahası sol çaprazdan kaleye vurdu, top yan ağlarda kaldı.

88. dakikada Sivasspor'da N'Jie sol çaprazda ceza sahasının önünden topa set vurdu, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Biraghi, Bonaventura (Cabral dk. 69), Jovic, Castrovilli (Barak dk. 58), Ikone (Sottil dk. 58), Gonzalez (Kouame dk. 80 ?), Martinez Quarta, Amrabat (Mandragora dk. 58), Igor

Yedekler: Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Brekalo

Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Appindangoye, Murat Paluli, Charisis, Cofie, Hakan Arslan (Ulvestad dk. 80 ?), Erdoğan Yeşilyurt (N'Jie dk. 80 ?), Caicedo (James dk. 68), Saiz (Gradel dk. 59)

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Emre Gökay, Musa, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Max Gradel (dk. 90+4) Sivasspor

Sarı kartlar: Saiz, Cofie (Sivasspor), Amrabat, Jovic, Cabral, Biraghi, Dodo (Fiorentina)

Gol: Antonin Barak (dk. 69) (Fiorentina)

Oğuzhan Sarzep
 

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