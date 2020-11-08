Sivasspor - Galatasaray | Canlı anlatım

SİVASSPOR 0-1 GALATASARAY
Canlı anlatım
1' Maç başladı
5' Arda Turan'ın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
9' Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Osmanpaşa kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
11' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mamadou Samassa topa hakim olmayı başarıyor.
19' GOOOLL!!! Galatasaray, Younes Belhanda'nın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Younes Belhanda, penaltı noktası gerisinden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mamadou Samassa'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.
25' Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
28' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mamadou Samassa topa hakim olmayı başarıyor.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
GALATASARAY: Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.