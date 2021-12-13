Sivasspor - Galatasaray Maç Anlatımı

SİVASSPOR 0-0 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3' İlk atak Sivasspor'dan! Savunma arkasına sarkan Henrique'nin şutu yandan dışarı çıktı. Bu arada yan hakemin bayrağı havada...24' Gradel'in sol kanattan ortasında Yedlin'den seken topu Taylan uzaklaştırdı.

14' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel ortasını altı pasa gönderdi. Henrique'den önce Luyindama araya girerek topu kornere attı.

16' Fajr'ın kornerden direkt kaleye gönderdiği topu Muslera son anda çeldi.

20' Her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

25' Diagne'ye faul yapan Faycal Fajr sarı kart gördü.Sarı Kart - Fayçal Fajr

28' Yedlin'in pasıyla ceza sahasının sağından içeri giren Feghouli çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

31' Feghouli sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.

33' Orta sahadan hızlı bir şekilde atağa çıkan Gradel ceza sahasının dışından vuruşunu yaptı. Top, Muslera'da kaldı.

42' Sağ çaprazdan cezan sahasına giren Yatabare, Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

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İLK 11'LER!

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

